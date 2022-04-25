ОК "Юг": РФ обстреляла Николаев и Очаков из "Смерчей"

Российские оккупанты утром нанесли несколько ракетных ударов по городу Очаков. Об этом информировало Оперативное командование "Юг" в Фейсбуке, сообщает Укринформ.

Предварительно известно о применении противокорабельных ракет типа Х-35. Повреждены гражданские объекты вдоль побережья.

Кроме того, российские войска утром в очередной раз обстреляли город Николаев из ракетных систем залпового огня «Смерч». Огневое поражение было нанесено по жилому массиву, один человек ранен.

В то же время разрушен цех частного предприятия пищевой промышленности, поврежден продуктовый супермаркет, выбиты окна во многих квартирах.

Враг продолжает использовать запрещенные международными конвенциями боеприпасы.