Байден назвал Путина одним из виновников глобального кризиса

Президент США Джо Байден заявил, что причинами глобального экономического кризиса, а также повышения цен на топливо и продукты питания являются путин и COVID-19. Об этом он заявил на своей официальной твиттер-странице, сообщает Укринформ.

«Позвольте четко заявить о двух причинах, почему цены, в том числе на топливо и продукты питания, так взлетели – это COVID и Владимир Путин» , - написал американский лидер.

Байден также добавил видео своего выступления, где он объясняет свою позицию.

«Вторжение Путина в Украину подняло цены на топливо и продукты питания по всему миру. Мы наблюдали это в последних данных об инфляции» , - подчеркнул глава Белого дома.

По его словам, действия кремлевского лидера лишь усилили отрицательный эффект на глобальную экономику после того, как она испытала потрясения после COVID-19.

Президент подчеркнул, что прилагает все усилия для того, чтобы добиться снижения цен и уменьшить отрицательный эффект от кризиса, созданного Путиным.

В связи с этим он напомнил, что распорядился высвобождать ежедневно из стратегических запасов США по 1 млн баррелей нефти в день на протяжении следующих шести месяцев. Кроме того, президент США подчеркнул, что работает с нефтепроизводителями для того, чтобы увеличить производство топлива.

В то же время, Байден подчеркнул, что координирует эти усилия с мировыми лидерами и тратит на это много времени.