ОТГ "Восток": ВСУ уничтожили три танка и около 160 оккупантов

Вооруженные силы Украины на востоке уничтожили три танка и около 160 российских захватчиков. Об этом проинформировала ОТГ «Восток», сообщает Укринформ.

«В течение суток, 25 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» российские фашистские войска совершили 3 атаки, а также продолжали совершать ракетные и авиационные удары, обстрелы из тяжелой артиллерии. Продолжаются бои» , – говорится в Фейсбуке «Востока».

Украинские защитники уничтожили: личного состава – до 160, танков – 3, БТР – 1, БМП – 3, АТ-Т – 12, артиллерийских систем – 2, зениток - 1, БПЛА – 1.