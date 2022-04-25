Мэр: оккупанты взяли под контроль горсовет Херсона

Российские военные взяли под контроль помещение городского совета в оккупированом Херсоне. Персонал мэрии выгнали. Об этом заявило Суспільне со ссылкой на одного из сотрудников учреждения, сообщает Корреспондент.

"В 16:30 в здание зашли военные РФ. Сказали выйти всем работникам. Никаких объяснений людям не дали. Последним покинул здание городской голова Игорь Колыхаев" , – рассказал работник городского совета.

Сам Колыхаев подтвердил эту информацию на своей странице в Facebook.