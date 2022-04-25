Илон Маск купил Twitter за $44 млрд

Глава SpaceX Илон Маск покупает компанию Twitter за 44 млрд долларов, подтвердили в компании. Об этом информировало PR Newswire, сообщает Новое время.

По условиям соглашения, акционеры Twitter получат $54,2 наличными за каждую акцию компании, которой владеют. Цена на 38% выше стоимости акций на момент закрытия торгов 1 апреля, перед заявлением Маска о покупке 9% акций компании. После финализации сделки Twitter станет частной компанией.

Независимый председатель совета директоров Twitter Брет Тейлор заявил, что совет директоров «провел основательную и всестороннюю оценку предложения» Маска, и назвал сделку «лучшим путем для акционеров Twitter».

Как пишет The Wall Street Journal, стороны работали над заключением соглашения всю ночь. Газета отмечает, что покупка Twitter Маском станет одним из крупнейших приобретений в истории технологий и будет иметь долгосрочные глобальные последствия.

В последнем твите перед новостью о заключении соглашения Маск написал:

«Я надеюсь, что даже мои самые злейшие критики останутся в Twitter, потому что это и есть свобода слова».

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means — Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2022

Маск владеет 9% акций Twitter, является крупнейшим акционером компании. Войти в совет директоров Twitter он отказался. 14 апреля глава Tesla заявил, что «компания не будет ни процветать, ни служить общественному императиву в своем нынешнем виде».

«Twitter необходимо преобразовать в частную компанию. В результате я предлагаю купить 100% акций Twitter по цене $54,20 за акцию наличными» , — сообщил он.

Таким образом, Маск оценил компанию примерно в $43 млрд. Ожидалось, что Twitter отклонит предложение Маска, но после того, как он заявил, что обеспечил финансирование в размере $46,5 млрд, Twitter изменил позицию и согласился вести переговоры.