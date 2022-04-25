Мэр: в Ирпене мародеры бросили гранату в женщин

В Ирпене вблизи Киева задержали двух мародеров, бросившие гранату у женщин В результате за жизнь одной из пострадавших борются врачи.﻿ Об этом написал мэр Ирпеня Александр Маркушин в Telegram, сообщает Сегодня.

Женщины хотели пожаловаться на мародеров и позвонить в полицию. В ответ мужчины решили бросить в них гранату. Злоумышленников задержали бойцы теробороны.

"Никогда бы не мог и представить такого! Но как только наша тероборона задержала в Ирпене двух чудовищ (не могу назвать этих существ мужчинами), а потом, когда местные женщины на них пожаловались, бросили в этих женщин гранату" , – сообщил Маркушин.

По его словам, сейчас за жизнь одной из женщин сражаются наши врачи. Состояние критическое. На место происшествия приехали правоохранители, начавшие следственные действия.