В Британии подсчитали военные потери россиян в Украине

По меньшей мере 15 тысяч военных и 2 тысячи единиц тяжелой техники потеряла Россия в результате своего вторжения в Украину. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время выступления в парламенте страны, сообщает УНН.

По оценкам Великобритании, "около 15 000 российских военнослужащих были убиты" в ходе боевых действий в Украине, заявил Уоллес.

Уоллес также заявил, что российские военные потеряли много техники.

Так, ряд источников предполагает, что это число составляет более 2000 единиц бронетехники, в том числе не менее 530 танков, уничтоженных или захваченных. Также было потеряно около 60 вертолетов и истребителей.