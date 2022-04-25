ОВА: враг обстрелял Сумщину с территории РФ
Российские оккупанты произвели провокационный обстрел Белопольской громады с позиций врага, которые расположены в РФ. Об этом заявил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, сообщает УНН.
"Белопольская громада. Сегодня вечером произошел провокационный обстрел нашей территории с позиций врага, которые расположены в России. Пострадавших с нашей стороны нет", - написал Живицкий.
Оккупанты нанесли артиллерийские обстрелы по территории Сумской области. Захватчики попали в психоневрологический интернат и обстреляли территорию частных домов.