Министр обороны Британии назвал ближайшие недели войны в Украине "критическими"

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал следующие три недели российско-украинской войны "критическими". Об этом он заявил во время выступления в парламенте страны, сообщает УНН.

"Министр обороны Великобритании назвал следующие три недели войны России в Украине "критическими" и заявил, что украинским военным нужно больше артиллерии и боеприпасов дальнего действия, а также противокорабельных ракет" , - цитирует Sky News слова Уоллеса.

По словам Уоллеса, Великобритания будет стремиться помочь с потребностями Украины, если это будет возможно.

Министр обороны Великобритании подчеркнул, что союзникам по НАТО важно иметь долгосрочный план того, как Европа будет "сдерживать Владимира Путина после того, как все это закончится".