Разведка прокомментировала информацию о взрывах в Приднестровье

Взрывы в столице непризнанной "Приднестровской Молдавской республики" (ПМР) – это спланированная провокация российских спецслужб. Об этом заявило Главное управление разведки Минобороны Украины в Телеграме, сообщает Укринформ.

В частности, как отметили﻿ в ГУР, в Тирасполе 25 апреля около 17:45 прогремела серия взрывов. Они произошли в помещении, где расположены офисы местного «министерства государственной безопасности» и филиала российской «федеральной службы безопасности» в «ПМР».

В результате инцидента здание повреждено, окна выбиты. На улице рядом с помещением лежат предметы. Предположительно, использованные РПГ-22 и РПГ-27.

«Впрочем, для руководства «ПМР» это событие не стало неожиданностью. Еще 22 апреля секретарь «госкомиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций» «ПМР» Вадим Шмаленко обратился с письмом к председателю Каменского района Владимиру Бычкову. В нем говорилось о срочной (до 16:00 того же дня) подготовке сведений о наличии и местонахождении «защищенного пункта управления гражданской обороны города» , - сказано в сообщении.

Следовало указать наименование объекта; адреса размещения; тип защитного сооружения. В случае отсутствия такого пункта ставился вопрос о его срочном создании. То есть, еще за три дня до инцидента, руководители «ПМР» уже готовились к его проведению и позаботились об обустройстве защищенного и комфортного бункера, указывают в разведке.

"Очевидно, что этот случай – один из ряда провокативных мероприятий, организованных ФСБ для нагнетания панических и антиукраинских настроений. По замыслу авторов, они имеют целью оправдать войну на территории Украины, либо привлечь «ПМР» к боевым действиям. Или же в качестве территории с определенным мобилизационным резервом, либо же как территорию, с которой российские войска могут проводить атаки на украинскую территорию" , - подчеркнули в ГУР.

В разведке напомнили, что 22 апреля заместитель командующего войсками Центрального военного округа РФ генерал-майор Рустам Миннекаев озвучил планы относительно непризнанной «ПМР». Он заявил, что у российской армии есть задача «установления полного контроля над Донбассом и южной Украиной». После этого захватчики должны пробить коридор к непризнанной «ПМР», где «отмечаются факты притеснений русскоязычного населения».

В Главном управлении разведки предупредили, что, по имеющейся информации, ФСБ продолжит серию провокационных терактов на территории «ПМР».