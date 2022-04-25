Премьер Польши сообщил о передаче танков Украине
Польша передала свои танки Украине. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, сообщает Корреспондент.
"Да, Польша передала танки Украине, но для безопасности наших украинских друзей мы не будем говорить об их количестве", – цитирует пресс-служба канцелярии слова премьера в Twitter
Моравецкий добавил, что об этом сообщат "в свое время". Он также выразил мнение, что "польско-украинское сотрудничество и дружба станут основой будущей Европы и мира в будущей Европе".
"Я убежден, что это время ближе, чем мы думаем", – отметил Моравецкий.
Ранее сообщалось, что Великобритания отправляет танки Challenger 2 в Польшу для замены танков Т-72, которые Варшава передаст Киеву.