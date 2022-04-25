Кулеба поблагодарил премьера Болгарии за кампанию по укреплению обороны Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова за инициирование кампании для помощи нашей стране, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.
"Благодарность премьер-министру Болгарии Кириллу Петкову за инициирование общественной кампании по сбору средств для Украины и помощи в укреплении нашей обороны", - заявил он.
Министр отметил, что такой шаг главы болгарского правительства демонстрирует истинную солидарность страны с Украиной.
"Я хорошо это почувствовал, когда на прошлой неделе в Софии меня принял премьер-министр Петков", - добавил Кулеба.
Ранее сообщалось, что премьер Болгарии Кирилл Петков посетит Киев с правительственной делегацией 27 апреля.