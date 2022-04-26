Кулеба о Третьей мировой: Москва чувствует поражение в Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал за высказывание российского коллеги Сергея Лаврова относительно "реальной опасности" начала третьей мировой войны, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Кулеба расценивает такую риторику Москвы как очередную попытку запугать другие страны, которые оказывают Украине помощь с вооружением для поддержки в противостоянии российскому вторжению.

"Россия теряет последнюю надежду отпугнуть мир от поддержки Украины. Отсюда разговоры о "реальной" опасности Третьей мировой войны. Это означает лишь то, что Москва чувствует поражение в Украине" , - отметил министр.

Он также добавил, что по этой причине страны-партнеры Украины должны удвоить поддержку нашего государства, "чтобы мы победили и защитили европейскую и глобальную безопасность".

Ранее глава МИД РФ Лавров назвал риски ядерной войны "весьма и весьма существенными", но заявил при этом, что она недопустима.