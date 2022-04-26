Великобритания отменила все пошлины на товары с Украины

Великобритания объявила о новых мерах по поддержке Украины, отменив все пошлины, подпадающие под действие существующих торговых отношений между Британией и Украиной, и наложив новые санкции на правительство Путина, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

Об этом говорится в заявлении Министерства международной торговли Великобритании.

Все тарифы на товары, ввозимые из Украины, теперь будут снижены до нуля, а все квоты будут сняты в соответствии с соглашением о свободной торговле, что обеспечит экономическую поддержку Украины в трудную минуту.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время посещения Киева в начале этого месяца пообещал снизить тарифы, чтобы поддержать экономику Украины в условиях кризиса.