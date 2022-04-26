ОК "Юг": российские войска обстреляли Николаев из РСЗО "Смерч"

Утром 25 апреля российские войска в очередной раз обстреляли город Николаев из ракетных систем залпового огня типа "Смерч". Огневое поражение было нанесено по жилому массиву. В результате обстрела один человек ранен, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Оперативного командования "Юг".

Кроме того, разрушен цех частного предприятия пищевой промышленности, поврежден продуктовый супермаркет, выбиты окна во многих квартирах. В то же время, российские оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по городу Очаков. Предварительно известно о применении противокорабельных ракет типа Х-35. Повреждены гражданские объекты вдоль побережья.