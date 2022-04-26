Блинкен после визита в Киев: украинцы – крепкая нация

Государственный секретарь США Энтони Блинкен после визита в Киев заявил, что украинский народ стоит прочно на защите своего государства и Соединенные Штаты вместе с партнерами делают все для поддержки украинцев, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

Об этом он написал в Twitter.

"Украинцы стойкие, они прочно стоят, и они делают это при поддержке, которую мы координируем буквально со всего мира" , - выразил восхищение госсекретарь США.

Напомним, Блинкен считает, что независимая Украина просуществует намного дольше, чем российский президент Владимир Путин "будет находиться на сцене".