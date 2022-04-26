Белый дом о введении ограничений против Кабаевой: от санкций никто не застрахован

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не имеют никаких особых списков, на кого бы не распространялись введенные американским правительством санкции. Список подсанкционных персон регулярно обновляется, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Отвечая на вопрос американского журналиста касательно возможного введения ограничительных мер против Алины Кабаевой, Псаки подчеркнула, что США постоянно пересматривают санкции и от них никто не застрахован.

Она также отметила, что Вашингтон уже наложил санкции на президента России Владимира Путина, а также на его дочерей и ближайших соратников. Но этот список в ближайшем будущем может расшириться.

Ранее сообщалось, что США могут ввести санкции против Алины Кабаевой. Кабаева подозревается в причастности к сокрытию личного состояния президента РФ за границей.