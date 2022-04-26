В США прокомментировали стремление Финляндии и Швеции к вступлению в НАТО

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась от комментариев возможности вступления Финляндии и Швеции в НАТО. По мнению Вашингтона, решение должны принимать эти три стороны самостоятельно, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"Эти решения надо принимать данным странам и НАТО. Так что мы предоставим выбор делать им самим" ,- заявила пресс-секретарь Белого дома на брифинге.

Ранее сообщалось, что Финляндия и Швеция могут податься на членство в НАТО во второй половине мая. Правительство Швеции предложило Финляндии подать заявки на членство в НАТО в один день, и финская сторона согласилась.