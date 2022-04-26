"Укрзализныця" назначила семь эвакуационных рейсов на сегодня

"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов на вторник, 26 апреля. Компания назначила на сегодня дополнительно 7 рейсов, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

Эвакуационные поезда на 26 апреля

11:30 - 219/220 Запорожье-1 - Львов

14:30 - 220/219 Львов - Запорожье-1

16:30 - 234/233 Покровск - Чоп

23:30 - 234/233 Чоп - Днепр

4:00 - 229/230 Ужгород - Харьков-Пас.

11:30 - 229/230 Харьков-Пас. - Ужгород

22:32 - 238/237 Одесса-Главная - Ужгород

В Укрзализныце просят обратить внимание на то, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому нужно следить за актуальной информацией на сайте компании.