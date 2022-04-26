Генштаба: в Херсонской области ВСУ уничтожили 70 оккупантов и склад с боеприпасами
В районе Большой Александровки Херсонской области украинские военные уничтожили склад с боеприпасами и убили 70 россиян (точное количество погибших уточняется), сообщает Украинская правда.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00 26 апреля.
Также подразделения оккупантов понесли потери в личном составе в районе населенных пунктов Новодмитровка и Белоусово.
На Донецком и Таврическом направлениях россияне перемещают пункты управления поближе к линии боевого столкновения. Противник оказывает огневое влияние по позициям наших войск из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения, так:
- на Северодонецком направлении противник ведет боевые действия в районе населенного пункта Рубежное;
- на Попаснянском направлении пытается взять Попасную, продолжаются бои;
- на Авдеевском направлении враг пытается вести наступление, успеха нет;
- на Кураховском направлении безуспешно безуспешно совершал наступление в направлении Новомихайловки и Марьинки;
- на Запорожском направлении противник ведет наступательные боевые действия в направлении Трудолюбовки, продолжаются бои.
Враг оказывает массированное огневое воздействие и блокирует наши подразделения в районе завода "Азовсталь" в Мариуполе.
На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений не было, враг активных действий не предпринимал. Определенные подразделения белорусских войск прикрывают участки украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.
На Северском направлении признаков формирования противником ударной группировки для возобновления наступательных действий не обнаружено. В граничащих с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей враг усилил охрану границы и пунктов пропуска, проводит инженерное оборудование позиций. Российские оккупанты в приграничных районах ужесточили противодиверсионные меры.
На Слобожанском направлении противник усиливает группировку войск, продолжает частично блокировать Харьков и производит огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.
Захватчики пытаются проводить наступление в направлении населенного пункта Заводы. Продолжаются боевые действия.
На Южнобужском направлении противник, по всей линии столкновения, производил единичные обстрелы наших подразделений. Фиксируется разведывательная активность в районе административной границы Николаевской области.
Российские оккупанты продолжают грабить местное население на временно занятых территориях Украины, отмечают в Генштабе.
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