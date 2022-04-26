Разведка Британии: РФ пытается продвинуться к Славянску и Краматорску

Российские силы, очевидно, пытаются оцепить хорошо укрепленные украинские позиции на востоке Украины.﻿ Об этом говорится в опубликованном во вторник разведывательном обзоре Минобороны Британии, сообщает Украинская правда.

Сообщается, что город Кременная упал, и сообщается о тяжелых боях к югу от Изюма, когда российские войска пытаются продвинуться в города Славянск и Краматорск с севера и востока.

Украинские силы готовят оборону в Запорожье к возможному нападению России с юга, добавили в ведомстве.

Накануне сообщалось, что Россия достигла незначительных успехов в некоторых областях с тех пор, как сосредоточила свое внимание на полной оккупации Донбасса, но без достаточных средств тылового и боевого обеспечения Россия еще не достигла значительного прорыва.