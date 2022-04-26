Гайдай: оккупанты пытаются захватить Попасную

За минувшие сутки, 25 апреля, российские войска 17 раз обстреляли мирное население Луганской области, продолжаются бои в Попасной и Рубежном. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он отметил, что больше всего пострадали Попасная, Лисичанск, Горная община. Четыре мощных артиллерийских атаки выдержала Попасная, две – Лисичанск.

Есть повреждения двух домов в Лисичанске, двух – в Попасной, по меньшей мере, одного – в Горном. Информацию о вероятных жертвах проверяют.

Россияне продолжают вести боевые действия в районе Рубежного, пытаются захватить Попасную, продолжаются бои, противник несет потери, добавил Гайдай.

"Без остановки продолжаются позиционные бои в Рубежном и Попасной. Врагу не удается захватить город. Наши защитники отражают многочисленные атаки. Линия обороны стабильна" , – написал Гайдай.

За минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены четыре танка, пять артиллерийских систем, тринадцать единиц бронированной техники, пятнадцать единиц автомобильной техники, два топливозаправщика и одна зенитная установка.

Подразделения ПВО сбили два самолета и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".