Министр обороны Грузии призвал Украину "забыть об обидах"

Грузия делает все возможное, чтобы показать правительству Украины и украинскому обществу свою поддержку. Об этом заявил министр обороны страны Джуаншер Бурчуладзе, сообщает Новости-Грузия.

Он отметил, что Грузия находится на первом месте по объему оказания Украине гуманитарной помощи. Министр обороны также считает ошибкой решение руководства Украины отозвать из Тбилиси своего посла.

"Не менее важно, каким является отношение в грузинском обществе к украинцам, и украинцы это не скрывают. Предположительно, по-моему, нет альтернативной страны, где так относятся к украинским гражданам, как у нас. Отзыв посла, конечно же, был ошибкой. Чем быстрее мы забудем те обиды, которые есть, тем быстрее будут развиваться наши страны и наступит мир" , – заявил Бурчуладзе.

Министр также отметил, что "формулировка, что Грузия не присоединяется к санкциям, неверна" . Он подчеркнул, что "Грузия присоединилась ко всем критическим санкциям — ООН, Совета Европы и другим" .

По мнению главы оборонного ведомства, "неразумно присоединяться к тем санкциям, которые не повлияют на агрессора, а будут лишь угнетать население Грузии" .

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 23 апреля заявил, что не понимает руководство Грузии, которое отказывается вводить экономические санкции против России. Он отметил, что украинцы и грузины — это по-настоящему братские народы, поэтому ему больно воспринимать такие действия со стороны грузинского правительства.