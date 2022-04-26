Два крупных автопроизводителя начали сокращать офисы в РФ

Автомобильные концерны Volvo и Jaguar сокращают основную часть сотрудников в российских офисах, сообщает Новое время.

Концерны Volvo Cars и Jaguar Land Rover начали сокращать основную часть сотрудников российского офиса. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на источники на автомобильном рынке.

По данным издания, Jaguar оставит в штате только персонал, нужный для закрытия юрлица. По словам одного из собеседников издания, Jaguar фактически уходит из России. В то же время он отметил, что компания не присылала письмо об отказе от всех своих обязательств, как это ранее сделала General Motors.

В то же время Volvo Cars может оставить и персонал, который обеспечит гарантийный сервис.

По словам другого источника издания, ситуации у Jaguar и Volvo похожие — обе компании сокращают до 80% персонала, кроме административного.

"Непонятно — это до полного выхода или, чтобы исполнять обязательства и дальше" , — цитирует издание собеседника.

Сообщается, что Volvo продолжает признавать свои гарантийные обязательства перед российскими клиентами. По этой причине компания оставит персонал, который обеспечит сервис.