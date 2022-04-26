Мошенники придумали новые схемы во время войны

Во время военного положения в Украине возникло немало мошеннических схем. Люди, пытающиеся нажиться на других, придумывают новые и новые способы, которые отвечают реалиям, сообщает Сегодня.

В Национальном банке Украины рассказали, как уберечь свои деньги и не попасть на крючок.

Схема 1 – платное разминирование

Киевщина была одним из регионов, где проходили активные боевые действия. Теперь, когда оккупант покинул эту область, злоумышленники придумали способ нажиться на пострадавших. Мошенники одевают форму ГСЧС и представляются пиротехниками. А потом за деньги якобы проводят обследование помещений и разминируют территорию.

Схема 2 – платное освобождение из плена

Аферисты звонят родственникам и знакомым украинских военных и предлагают освободить этих военных из плена за денежное вознаграждение. Звонят мошенники из скрытого номера, чтобы уточнить личные данные бойцов.

Схема 3 – материальная помощь переселенцам

Появилась SMS-рассылка, где сообщается о якобы выплатах вынужденным переселенцам.

Текст SMS может быть таким:

"Дорогие братья и сестры!!! С сегодняшнего дня мы начинаем выплаты всем жителям Украины, независимо от места нахождения и социального статуса. Всем взрослым выплаты составляют: защитникам Украины 5000 гривен. Женщинам 4000 гривен. Детям 3000 гривен".

А дальше есть ссылка на мошеннический сайт, где предлагают оформить заявку на получение помощи. На ресурсе появляется предложение ввести персональные данные и данные о платежной карте для зачисления средств.

Если человек эту информацию укажет на сайте, то мошенники затем используют ее для кражи средств с карточного счета.

Как не стать жертвой таких схем?

1. ГСЧС бесплатно разминирует территории, поэтому если кто-то предлагает это сделать за деньги, нужно:

не впускать этих людей домой;

не платить им деньги;

сообщать о таких случаях в полицию.

2. При освобождении украинских военных из плена ни в коем случае не собираются деньги. Процедуру проводят только органы госвласти.

Мошенники могут представляться работниками любого органа, поэтому важно всегда проверять информацию и помнить, что подобные работы проводятся бесплатно.

3. Не нужно переходить по ссылкам с SMS от неизвестных и подозрительных людей или номеров. Информацию необходимо получить только на официальных страницах учреждений. Мошенники создают идентичные сайты, чтобы ввести людей в заблуждение, однако узнать, что это фейковая страница, легко. Два одинаковых адреса сайтов не могут существовать, поэтому мошеннические ресурсы обычно имеют несколько отличных символов от настоящих официальных страниц – лишняя цифра, буква и т.д.