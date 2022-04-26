ОГП: с начала полномасштабного вторжения РФ погибли 217 детей

Более 608 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным 217 детей погибли и более 391 ранены, данные уточняются. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 127, Киевской – 114, Харьковской – 93, Черниговской – 66, Херсонской – 44, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

В понедельник, 25 апреля, в результате обстрела российскими оккупантами жилых домов в г. Лиман Донецкой области от полученных ранений погибли двое детей 9 и 13 лет.

Также 1508 учебных заведений повреждено в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел вооруженными силами РФ, 102 из них разрушены полностью.