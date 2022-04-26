Верещук назвала число вывезенных по гуманитарным коридорам
Благодаря гуманитарным коридорам в Украине удалось спасти около миллиона человек. Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук, сообщает Корреспондент.
"По коридорам мы уже спасли 350 тысяч человек – только теми автобусами, которые мы организовали. А еще выезжали частными автомобилями. Это около миллиона человек", - сказала Верещук.
Кроме того, по ее словам, благодаря обмену удалось освободить из российского плена 250 военных и гражданских лиц.