Верещук назвала число вывезенных по гуманитарным коридорам

Благодаря гуманитарным коридорам в Украине удалось спасти около миллиона человек. Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук, сообщает Корреспондент.

"По коридорам мы уже спасли 350 тысяч человек – только теми автобусами, которые мы организовали. А еще выезжали частными автомобилями. Это около миллиона человек" , - сказала Верещук.

Кроме того, по ее словам, благодаря обмену удалось освободить из российского плена 250 военных и гражданских лиц.