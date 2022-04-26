Запорожская ОВА: россияне пытаются наступать, повредили дома

Российская армия ведет наступательные боевые действия в направлении Трудолюбовки Ореховского района Запорожской области, в городе Пологи повреждены 8 домов, в городе Молочанск на железнодорожной станции поврежден пассажирский вагон, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сводке Запорожской областной военной администрации о ситуации в области по состоянию на 8 утра 26 апреля

"На Запорожском направлении противник ведет наступательные боевые действия в направлении населенного пункта Трудолюбовка. Ситуация остается контролируемой. В городе Пологи в результате вражеских обстрелов повреждены 8 жилых домов и горел камыш. В Васильевке в результате российских ударов горело подсобное помещение автозаправочной станции.

В городе Молочанск Пологовского района на железнодорожной станции из-за военных действий РФ огнем поврежден железнодорожный пассажирский вагон. Россияне своими обстрелами спровоцировали пожар на территории частных домовладений в Орехове" , – говорится в сообщении.

О последствиях утренних ракетных ударов по Запорожью пока подробностей нет.

В районе села Комышеваха группа разминирования ГСЧС уничтожила остатки ракетных снарядов "Ураган", а в Таврическом Пологовского района обезврежено 12 остатков "Урагана" и 152-миллиметровый артиллерийский снаряд.

За нарушение правил комендантского часа задержаны и доставлены в подразделения полиции 62 человека, среди которых 58 мужчин и 4 женщины. В региональные территориальные центры комплектации и социальной поддержки за сутки направлены 28 задержанных, им вручены повестки.