Энергоатом: две российские ракеты пролетели над Запорожской АЭС

Две крылатые ракеты РФ сегодня утром пролетели на низкой высоте над Запорожской атомной электростанцией. Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома в Telegram.

"Сегодня, в 6:41 и 6:46, две крылатые ракеты врага пролетели на низкой высоте над площадкой Запорожской АЭС в направлении г. Запорожья" , - говорится в сообщении.

Впоследствии в Запорожье зафиксировали взрывы от попадания российских крылатых ракет.

"Пролет ракет на низкой высоте непосредственно над площадкой ЗАЭС, где расположены 7 ядерных установок с огромным количеством ядерного материала, создает огромные риски. Ведь ракеты могут попасть в одну или несколько ядерных установок, а это чревато ядерной и радиационной катастрофой по всему миру" , — подчеркнул руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Запорожская АЭС – крупнейшая атомная станция в Европе – была захвачена российскими военными после танкового обстрела в ночь на 4 марта 2022 года и до сих пор находится под контролем захватчиков.

Непосредственно на площадке ЗАЭС оккупанты также держат тяжелую технику и боеприпасы, фактически превратив станцию в военную базу и терроризируя персонал станции и населения города-спутника.