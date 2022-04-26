Цены на нефть растут

Світові ціни на нафту у вівторок вранці зростають приблизно на 1% після трьох торгових сесій зниження. Про це свідчать дані торгів, сообщает Enkorr.

Станом на 8:16 ціна на липневі ф'ючерси на нафту марки Brent збільшується на 1,16%, до $103,34 за барель, на червневі ф'ючерси на WTI — на 0,94%, до $99,48.

За попередні три торгові сесії сумарно нафта марки Brent здешевшала на 5,7%, марки WTI – на 5%.

Таке здешевлення відбувалося через очікування зниження попиту на сировину в Китаї — найбільшому імпортері нафти, у світлі поширення коронавірусу, яке може спричинити нове посилення карантинних обмежень і завадити відновленню економіки.

Аналітики ANZ, думку яких наводить газета Wall Street Journal, вважають, що, як і раніше, є побоювання, що спалахи ковіду в Китаї чинять тиск на попит. За їхніми словами, політика «нульової терпимості» Пекіна може затримати будь-яке відновлення попиту.