Генштаб назвал потери российских войск с начала полномасштабного вторжения

Генштаб назвал потери российских войск с начала полномасштабного вторжения
Фото: president.gov.ua

Генеральный штаб ВС Украины опубликовал последние сведения о потерях РФ в войне с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24 февраля по 26 апреля ориентировочно составили:

  • личного состава - около 22 100 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 918 (+34) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2308 (+50) ед,
  • артиллерийских систем – 416 (+5) ед,
  • РСЗО/MLRS - 149 (+0) ед,
  • средств ПВО – 69 (+0) ед,
  • самолетов – 184 (+3) ед,
  • вертолетов – 154 (+0) ед,
  • автомобильной техники - 1643 (+77) ед,
  • кораблей/катеров - 8 (+0) ед,
  • цистерн с ГСМ/ fuel tanks - 76 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 205 (+4),
  • специальной техники - 31 (+3),
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (+0).

Данные уточняются.

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