Генштаб назвал потери российских войск с начала полномасштабного вторжения
Генеральный штаб ВС Украины опубликовал последние сведения о потерях РФ в войне с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24 февраля по 26 апреля ориентировочно составили:
- личного состава - около 22 100 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 918 (+34) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2308 (+50) ед,
- артиллерийских систем – 416 (+5) ед,
- РСЗО/MLRS - 149 (+0) ед,
- средств ПВО – 69 (+0) ед,
- самолетов – 184 (+3) ед,
- вертолетов – 154 (+0) ед,
- автомобильной техники - 1643 (+77) ед,
- кораблей/катеров - 8 (+0) ед,
- цистерн с ГСМ/ fuel tanks - 76 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 205 (+4),
- специальной техники - 31 (+3),
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (+0).
Данные уточняются.