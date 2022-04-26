Генштаб назвал потери российских войск с начала полномасштабного вторжения

Генеральный штаб ВС Украины опубликовал последние сведения о потерях РФ в войне с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24 февраля по 26 апреля ориентировочно составили:

личного состава - около 22 100 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 918 (+34) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2308 (+50) ед,

артиллерийских систем – 416 (+5) ед,

РСЗО/MLRS - 149 (+0) ед,

средств ПВО – 69 (+0) ед,

самолетов – 184 (+3) ед,

вертолетов – 154 (+0) ед,

автомобильной техники - 1643 (+77) ед,

кораблей/катеров - 8 (+0) ед,

цистерн с ГСМ/ fuel tanks - 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 205 (+4),

специальной техники - 31 (+3),

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (+0).

Данные уточняются.