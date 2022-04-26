ОВА: в результате утренней атаки по Запорожью погиб человек

В результате утренней атаки по Запорожью погиб один человек, еще один получил ранения, предварительно сообщает ОВА.

Сейчас идет ликвидация последствий происшествия, поэтому количество пострадавших может быть уточнено.

Утром по территории одного из предприятий Запорожья попали две российские управляемые ракеты. Третья ракета разорвалась в воздухе.

Повреждения и разрушения получили инфраструктурные объекты предприятия. На месте работают все соответствующие службы.