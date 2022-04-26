Ким Чен Ын заявил о желании увеличить ядерный арсенал КНДР
Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил о желании ускорить разработку своего ядерного арсенала, сообщает Новое время.
Ким Чен Ын сделал это заявление во время военного парада в понедельник в Пхеньяне, посвященного годовщине основания вооруженных сил Северной Кореи.
"Мы продолжим предпринимать шаги по укреплению и развитию ядерного потенциала нашей страны самыми быстрыми темпами", — сказал он.
По словам лидера КНДР, ядерные силы страны
"должны быть готовы выполнить свою ответственную миссию в любое время".
На военном параде в КНДР была представлена крупнейшая в стране межконтинентальная баллистическая ракета Hwasong-17.