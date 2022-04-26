Ким Чен Ын заявил о желании увеличить ядерный арсенал КНДР

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил о желании ускорить разработку своего ядерного арсенала, сообщает Новое время.

Ким Чен Ын сделал это заявление во время военного парада в понедельник в Пхеньяне, посвященного годовщине основания вооруженных сил Северной Кореи.

"Мы продолжим предпринимать шаги по укреплению и развитию ядерного потенциала нашей страны самыми быстрыми темпами" , — сказал он.

По словам лидера КНДР, ядерные силы страны "должны быть готовы выполнить свою ответственную миссию в любое время".

На военном параде в КНДР была представлена крупнейшая в стране межконтинентальная баллистическая ракета Hwasong-17.