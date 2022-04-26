МИД: Китай не заинтересован в Третьей мировой войне

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что страна не заинтересована в Третьей мировой войне. Там выступили за поддержку мирного урегулирования ситуации в Украине, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

С соответствующим заявлением выступил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, отвечая на вопрос журналиста, согласна ли КНР с Россией, которая заявила, что "мир сейчас сталкивается с реальной угрозой Третьей мировой войны":

"Никто не хочет увидеть начало Третьей мировой войны. Мы надеемся, что все заинтересованные стороны проявят спокойствие и сдержанность, предотвратят эскалацию ситуации, как можно быстрее достигнут мира и не будут платить большой цены Европе и миру" , - ответил он.

По словам официального представителя МИД Китая, в нынешней ситуации Украина и РФ должны сначала поддержать диалог и переговоры, чтобы предотвратить расширение и долгосрочном распространению конфликта.