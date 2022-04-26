в Германии началась встреча министров обороны более 40 стран
На авиабазе "Рамштайн", ФРГ, началась встреча глав оборонных ведомств более 40 стран, посвященная военной помощи Украине, сообщает Укринформ.
Как заявил министр обороны США Ллойд Остин, война вступает в новую фазу, а потому партнеры должны помочь Украине защититься от российской агрессии.
"Это историческая встреча. Мы, представители более 40 стран, здесь, чтобы помочь Украине преодолеть несправедливую российскую агрессию", - сказал Остин.
Он подчеркнул, что Украина искренне верит, что может победить,
"и в это верим все мы".
В заседании Консультативной группы по вопросам безопасности в Украине принимает участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По словам председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли, главная задача переговоров – синхронизация и координация военной помощи Киеву.