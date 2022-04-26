Разведка: Кадыров отправляет в Украину заключенных
Глава Чечни Рамзан Кадыров, чьи боевики понесли в Украине огромные потери, решил отправить на войну заключенных, в том числе родственников своих противников, сообщает Новое время.
Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны со ссылкой на переписку сотрудников ФСБ.
При этом в списки, которые формирует российская спецслужба, попали как осужденные за "особо тяжкие преступления", так и те, кто получил условный срок.
"По словам чеченских оппозиционных общественных деятелей, такие действия имеют две цели. Во-первых, пополнить „человеческий ресурс“ частей, понесших значительные потери в боях с украинскими защитниками. Во-вторых, подавить любые протестные настроения в Чечне. Ведь сейчас там распространена практика осуждения родственников оппозиционеров. Теперь им грозит принудительная отправка в самые горячие точки фронта", — рассказали в ГУР.