МВД: Россия попытается провести в Мариуполе "парад" на 9 мая

Россия попытается провести в Мариуполе «парад» на 9 мая, сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко, сообщает Новое время.

"Я могу со стопроцентной уверенностью говорить, что они будут делать ставку на „парад“ в Мариуполе. То есть они будут пробовать делать какую-нибудь демонстрацию в городе Мариуполь, и демонстрировать там что-то. Это пока их план А, В и С" , — отметил он в эфире национального телемарафона.

Денисенко добавил, что до 9 мая ключевой задачей российских оккупантов будет полный захват Донецкой и Луганской областей.

В середине апреля о планах оккупантов провести «парад» в городе на 9 мая сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, планируется провести зачистку части Центрального района города от завалов и тел погибших для обеспечения проведения "парада".