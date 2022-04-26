Остин: российское вторжение и зверства в Украине нельзя оправдать

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что вторжение России и зверства ее военных в Украине нельзя оправдать. Глава Пентагона добавил, что Москва ведет войну в угоду одному человеку, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"Российское вторжение нельзя оправдать, как и зверства россиян" , - цитирует издание заявление Остина во время выступления на американской авиабазе Рамштайн в Германии, где проходит встреча представителей 40 стран, посвященной Украине.

Глава Пентагона добавил, что Россия ведет войну по выбору и в угоду одному человеку. Остин не назвал, о ком именно идет речь, но можно предположить, что имеется ввиду Владимир Путин, развязавший войну в Украине.

"Украина ведет войну по необходимости, чтобы защитить свою демократию, свой суверенитет и своих граждан" , - подчеркнул министр.

Напомним, накануне Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен посетили с визитом Украину. Они встретились с президентом страны Владимиром Зеленским. Глава Пентагона выразил уверенность, что украинский народ может победить в войне с Россией.