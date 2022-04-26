ОВА: российские войска обстреляли Харьков, 3 погибших
По меньшей мере 3 человека погибли и 7 получили ранения в результате российских обстрелов Харькова 26 апреля, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Оккупанты снова обстреливают мирные районы Харькова. В результате последнего обстрела 3 человека погибли, 7 человек ранены, информация еще уточняется", – заявил он.
Глава области отметил, что среди пострадавших нет детей, но 2 человека в тяжелом состоянии.
Он также добавил, что бригады экстренной медицинской помощи работают в усиленном режиме.
Синегубов призвал жителей быть очень осторожными и по возможности не выходить из укрытий.