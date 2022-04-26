ОВА: российские войска обстреляли Харьков, 3 погибших

По меньшей мере 3 человека погибли и 7 получили ранения в результате российских обстрелов Харькова 26 апреля, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.﻿

"Оккупанты снова обстреливают мирные районы Харькова. В результате последнего обстрела 3 человека погибли, 7 человек ранены, информация еще уточняется" , – заявил он.

Глава области отметил, что среди пострадавших нет детей, но 2 человека в тяжелом состоянии.

Он также добавил, что бригады экстренной медицинской помощи работают в усиленном режиме.

Синегубов призвал жителей быть очень осторожными и по возможности не выходить из укрытий.