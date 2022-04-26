ОВА: мост из Белгород-Днестровского района в Одессу закрыли из-за повреждений
В Белгород-Днестровском районе Одесской области закрыли мост в сторону регионального центра. Путепровод перекрыт из-за повреждений, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.
Об этом заявил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.
"Мост из Белгород-Днестровского района в сторону Одессы закрыли из-за повреждений", - написал Братчук.
По его словам, информацию о том, что это за мост и какие повреждения получил путепровод случившееся не разглашают в целях безопасности.
Отметим, днем 26 апреля в Одесской области объявили воздушную тревогу.