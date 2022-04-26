ОВА: в Одесской области поврежден мост

В Белгород-Днестровском районе Одесской области закрыли мост в сторону регионального центра. Путепровод перекрыт из-за повреждений, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

Об этом заявил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

"Мост из Белгород-Днестровского района в сторону Одессы закрыли из-за повреждений" , - написал Братчук.

По его словам, информацию о том, что это за мост и какие повреждения получил путепровод случившееся не разглашают в целях безопасности.

В Оперативном командовании "Юг" сообщили, что российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области, поврежден мост через Днестровский лиман.