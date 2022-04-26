Нацполиция: за время войны задержано более тысячи мародеров

За время войны украинские правоохранители разоблачили в мародерстве 1 200 граждан, всего за имущественными преступлениями расследуют более 5,5 тысяч уголовных производств, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

"В общей сложности более 5,5 тысячи уголовных производств за совершение имущественных преступлений в период войны расследуют следователи Национальной полиции Украины. Более 1200 человек уже получили уведомление о подозрении за совершение этих уголовных правонарушений. И мы работаем дальше" , – заявил он.

Клименко уточнил, что правоохранители документируют как имущественные преступления российских оккупантов (зафиксировано несколько сотен), так и злодеяния наших соотечественников (именно им объявлено более тысячи подозрений –ред.)

По словам главы НПУ, преимущественно это граждане с криминальным прошлым.

Покинутые наспех дома спасающихся от оккупантов людей для циничных мародеров стали золотой жилой. Многих воров останавливают как полицейские, так и сами местные жители. И даже те, кто успел скрыться с краденым, долго на свободе не гуляют - оперативники уголовного розыска хорошо знают свое дело, поэтому злоумышленникам не удастся остаться безнаказанным, заверил глава полиции.