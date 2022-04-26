Эрдоган предложил Путину встретиться с Зеленским в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с российским диктатором Владимиром Путин снова предложил ему встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Новое время.

Об этом заявили в администрации турецкого лидера.

По словам Эрдогана, положительная динамика, достигнутая на переговорах украинской и российской делегаций в Стамбуле, должна сохраниться. Он добавил, что встреча Путина и Зеленского должна состояться, лидеров двух стран может принять у себя Турция.

"Президент Эрдоган, который заявил о важности достижения прекращения огня, эффективной работы над гуманитарными коридорами и безопасного проведения эвакуации, отметил, что Турция будет продолжать делать все возможное, чтобы остановить эти события, наносящие ущерб всем, и обеспечить прочный мир" , — резюмировали там.

24 апреля Эрдоган провел телефонные переговоры с Зеленским, они обсудили эвакуацию гражданских и военных из Мариуполя, а также переговорный процесс, согласование с Турцией и другими странами гарантий безопасности для Украины.