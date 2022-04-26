В Киеве начали сносить советский монумент "дружбы народов"

В центре Киева демонтируют монумент под Аркой дружбы народов, который стоит с 1981 года, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

26 апреля начали демонтировать бронзовую скульптуру двух рабочих, установленную "на ознаменование воссоединения Украины с Россией".

Вторую скульптурную композицию из красного гранита разберут позже.

Саму же арку планируют переименовать и подсветить цветом украинского флага.

Справка: Арка дружбы народов – скульптурная композиция в Киеве, установленная в рамках празднования 1500-летия Киева и 60-летия создания СССР.

Композиция появилась 3 ноября 1981 года, во время подготовки к празднованию 1500-летия Киева, на месте Летней эстрады. Создавали монумент к юбилею образования СССР, провозглашенного 30 декабря 1922 года, но торжественно открыли в канун 65-й годовщины Октябрьского переворота 1917 года. В народе арка также носила название "Ярмо".

Под 35-метровой аркой расположен монумент дружбы народов, посвященный "объединению Украины с Россией": два рабочих – украинец и россиянин – держат орден "Дружбы народов" с лентой.

Чуть дальше – многофигурная группа, созданная по мотивам Переяславского совета 1654 года: в центре гетман Богдан Хмельницкий и московский посол, боярин Василий Бутурлин.