Санду прокомментировала ситуацию в Приднестровье
Президент Молдовы Майя Санду осудила попытки поставить под угрозу мир на территории страны, в том числе и в непризнанном Приднестровье, пишет Антон Федорцив, РБК-Украина.
По информации местных СМИ, лидер Молдовы сделала заявление по итогам заседания Высшего совета безопасности. Санду назвала ухудшение ситуации в Приднестровье следствием "напряжения между разными силами" внутри региона. Именно они заинтересованы в дестабилизации.
"Этот факт делает регион уязвимым и создает риски для Молдовы. Осуждаем любые провокации и попытки вовлечь Молдову в действия, ставящие под угрозу мир в стране. Кишинев по-прежнему настаивает на мирном разрешении приднестровского конфликта", – заявила президент.