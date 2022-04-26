Санду прокомментировала ситуацию в Приднестровье

Президент Молдовы Майя Санду осудила попытки поставить под угрозу мир на территории страны, в том числе и в непризнанном Приднестровье, пишет Антон Федорцив, РБК-Украина.

По информации местных СМИ, лидер Молдовы сделала заявление по итогам заседания Высшего совета безопасности. Санду назвала ухудшение ситуации в Приднестровье следствием "напряжения между разными силами" внутри региона. Именно они заинтересованы в дестабилизации.