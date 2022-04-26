Разведка: РФ готовится к возможной военной операции в Молдове

РФ начала дестабилизацию Молдовы, которая может завершиться военной агрессией против этой страны. Об этом пишет Guildhall со ссылкой на источник в украинской разведке.

Согласно плану, который стал известен украинским разведчикам, агентура влияния РФ в Молдове должна начать массовые антиправительственные протесты, приуроченные к 9 мая. Формальным поводом к протестам должен стать запрет российской символики, в частности георгиевских лент, а также букв Z и V, которые символизируют поддержку российской агрессии против Украины. Кроме столицы Молдовы города Кишинева, особое внимание при организации протестов сосредотачивается на северных районах Молдовы, в частности городе Бельцы, и Гагаузии, отмечает издание.

Непосредственной координацией дестабилизации занимаются заместитель руководителя Департамента оперативной информации 5 Службы ФСБ генерал-майор Дмитрий Милютин, начальник 11 отдела ДОИ ФСБ полковник Валерий Солоха и неофициальный кремлевский куратор Молдовы Игорь Чайка (сын экс-генпрокурора РФ). Также к непосредственным мероприятиям привлечены сотрудники 11 отдела ДОИ ФСБ Алексей Ефремов, Юрий Гудилин и Максим Громов.

На высокую вероятность использования дестабилизации для создания предпосылок для начала российской военной агрессии против Молдовы указывает то, что мэр Кишинева Ион Чебан, который является доверенным лицом и агентом влияния российских спецслужб, планирует оставить территорию Молдовы в период протестов, приуроченных к 9 мая.

Согласно установленной украинской разведкой информации, решение выехать из Молдовы в Болгарию Чебан принял по указанию своего куратора полковника ФСБ Григория Великих, который является офицером аппарата прикомандированных сотрудников (АПС) ДОИ ФСБ и действует под прикрытием должности заместителя директора Фонда «Росконгрес».

Великих настоял на покидании Чебаном Молдовы, поскольку для него есть непосредственная физическая угроза в связи с возможными боевыми действиями в Кишиневе, а также репутационные риски в случае неудачи российской операции. 5 служба ФСБ рассматривает Чебана как наиболее перспективного пророссийского политика Молдовы и рассчитывает использовать его как в качестве лидера страны после оккупации, так и в качестве возможного политического оппонента Санду, в случае неудачи военного сценария.

Отмечается, что аналогичные подходы российские спецслужбы применяли и в Украине в преддверии вторжения. Значительная часть высокопоставленных пророссийских политиков Украине и других агентов влияния были эвакуированы до 24 февраля 2022 года.