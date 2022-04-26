ОК "ЮГ": враг атакует Николаев "Смерчами", чтобы удержаться на позициях

Враг атакует Николаев системами залпового огня "Смерч", пытаясь удержаться на занятых позициях. Об этом заявило Оперативное командование «Юг», сообщает Укринформ.

«Враг пытается удержаться на занятых позициях и привычной тактикой бешенного зверя ночью атакует Николаев РСЗО «Смерч». Поражены жилые здания мирного населения, к сожалению, один из жителей погиб. В то же время, враг продолжает артиллерийско-минометные обстрелы населенных пунктов, из которых отступил. Таким образом, осуществляется и боевое, и психологическое давление на местное население» , – говорится в Фейсбуке.

Также отмечается, что на оккупированных территориях Херсонщины и Николаевщины продолжается деятельность рашистов по подготовке к фейковым референдумам.

Перекрыв выезды из населенных пунктов, оккупанты захватывают здания органов местной власти, срывают украинские флаги, под бряцание оружия и раздачу гуманитарной помощи собирают персональные данные местных жителей для фабрикования результатов голосования.

Силы и тактика действий корабельной группировки флота агрессора в Черном море также неизменны. Так что угроза ракетных ударов остается.