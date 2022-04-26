Глава Пентагона: историческая встреча по Украине в Рамштайне началась

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил о начале встречи представителей более 40 стран на авиабазе Рамштайн в Германии. Глава Пентагона добавил, что главная цель переговоров - гарантии безопасности Украины, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"Мы только что начали историческую встречу - более 40 стран собрались вместе, чтобы помочь Украине победить в борьбе с несправедливым вторжением России" , - написал в своем Twitter глава Пентагона.

Он подчеркнул, что главная цель встречи - это договориться о краткосрочных и долгосрочных требованиях безопасности Украины. К своему посту Остин прикрепил несколько фотографий с переговоров. На них можно увидеть министра обороны Украины Алексея Резникова.

Фото: встреча в Рамштайне по Украине (twitter.com/SecDef)

Фото: встреча в Рамштайне по Украине (twitter.com/SecDef)

Фото: встреча в Рамштайне по Украине (twitter.com/SecDef)

Напомним, сегодня, 26 апреля на американской авиабазе Рамштайн в Германии проходит встреча глав Минобороны 40 стран по координации военной помощи Украине для противостояния российскому вторжению