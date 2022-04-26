ОВА: оккупанты назначили "глав" Херсона и области

В Херсоне военные РФ назначили "председателей" оккупационных администраций горсовета и облгосадминистрации. Об этом рассказал в видеообращении глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута.

"Главой" оккупационной администрации Херсонской области назначили Владимира Сальдо. С 2022 по 2012 год он был мэром Херсона, а затем народным депутатом от Партии Регионов" , - заявил Лагута.

Оккупанты и коллаборанты провели совещание, на котором представили своих "глав". Главой городской администрации оккупанты поставили Александра Кобца, добавил глава ОВА.