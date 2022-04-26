Китайский производитель дронов заморозил деятельность в РФ

Крупный китайский производитель дронов DJI приостанавливает всю свою деятельность в России и Украине. Об этом говорится в сообщении компании, сообщает Новое время.

"DJI проводит внутреннюю переоценку требований соответствия в различных юрисдикциях. В ожидании текущей проверки DJI временно приостановит всю свою деятельность в России и Украине" , — заявили в компании.

В компании добавили, что взаимодействуют с клиентами, партнерами и другими заинтересованными сторонами в отношении временной приостановки деловых операций на пострадавших территориях.

Напомним, что в декабре прошлого года США внесли производителя дронов DJI в инвестиционный черный список.